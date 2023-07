LECCE – Vigilia di calcio giocato per il Lecce, seppur in amichevole. Domani, infatti, la truppa di Roberto D’Aversa affronterà nel ritiro di Folgaria l’Unione Sportiva Postal, squadra già affrontata lo scorso anno in ritiro e partita che si concluse con un netto 14-1 con poker di Pablo Rodriguez, oggi uno dei più attenzionati dal nuovo allenatore e mai realmente entrato nei piani del predecessore, nonostante sia uno dei calciatori più amati in città. Sarà, comunque, l’occasione per mettere minuti nelle gambe, a prescindere dal risultato finale: è la prima sgambata ufficiale, D’Aversa si aspetta di vedere i primissimi risultati di questi giorni di lavoro iniziali.

Sul fronte mercato, invece, dopo i tesseramenti di Almqvist, Pongracic e Venuti, si lavora sottotraccia per il ritorno di Wladimiro Falcone dalla Sampdoria. Ormai è chiaramente lui il primo obiettivo del club giallorosso. E l’impressione è che qualcosa, nelle strategie della Sampdoria, non sia andata per il verso giusto: i blucerchiati, controriscattando il portiere romano pensavano di scatenare un’asta, ma in verità i club di Serie A hanno praticamente tutti scelto il nuovo numero uno, ad eccezione del Lecce. La stessa Samp si ritrova anche a dover fare i conti con la volontà del calciatore di tornare in Serie A, dopo una stagione importante e nella quale è arrivata anche la convocazione di Mancini in Nazionale. Corvino, dunque, si ritrova con il coltello dalla parte del manico, ma anche per Dragowski: detto che il polacco non è mai stata un’operazione semplice da concludere per gli alti costi, a differenza di quanto sia fatto passare, anche in questo caso però il tempo e la volontà del calciatore, pur di non restare in B, potrebbe fare la differenza.

Sul centrocampo, infine, va registrata l’accelerata delle scorse ore per Rafia del Pescara (tunisino ex Juventus) e si lavora anche per Giovanni Fabbian dell’Inter: due promettenti talenti che possono ricoprire sia il ruolo di mezzala, sia quello di trequartista.

