Incidente mortale a Barletta, al vaglio le possibili cause

BARLETTA – È di un morto e quattro feriti il bilancio dell’incidente stradale occorso a Barletta, in via Minervino, nel pomeriggio di mercoledì. Una donna barlettana di 51 anni ha perso la vita nell’impatto tra due vetture ad un incrocio in prossimità di un centro sportivo, alla periferia ovest della città. Il marito della vittima è ricoverato in gravi condizioni presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, mentre altre tre persone risultano ricoverate in codice giallo tra il Dimiccoli di Barletta e il Vittorio Emanuele II di Bisceglie.

All’origine del sinistro, i cui rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Barletta, ci sarebbero l’eccesso di velocità in un tratto sottoposto al limite di 50 chilometri orari e il mancato rispetto di uno stop pre-segnalato. Una delle due auto, alimentata a GPL, ha imposto la messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre al 118 giunto in soccorso degli occupanti, sette in tutto, anche le pattuglie dei Carabinieri.

Nel territorio di Barletta, in strade comunali e provinciali, la Polizia Locale di Barletta ha registrato 393 incidenti stradali nel solo anno solare 2024. A partire dal 30 dicembre 2023, si tratta del quarto mortale in cui è intervenuto il Comando cittadino.

