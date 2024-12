Attentati Canosa di Puglia, prefettura convoca Comitato sicurezza

Più controlli e vigilanza su chi è vittima di un attentato. Riunione in prefettura del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato ad esaminare l’escalation di episodi incendiari a Canosa di Puglia, che hanno riguardato, nell’ordine, un dirigente comunale, il presidente di un istituto di credito e, da ultimo, l’Europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Ventola. All’incontro, presieduto dal prefetto Silvana D’Agostino alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia, ha preso parte anche il sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, che nei giorni scorsi aveva rappresentato la forte preoccupazione della comunità locale per quanto accaduto. “Vogliamo in primo luogo esprimere all’intera cittadinanza ed alle vittime di tali episodi la vicinanza ed il sostegno da parte delle Istituzioni”, ha spiegato il prefetto D’Agostino. “Si è trattato di tre avvenimenti avvenuti con analoghe modalità, sui quali sono in corso le indagini da parte degli organi inquirenti, che tuttavia hanno complessivamente diminuito la percezione di sicurezza in un contesto cittadino già particolarmente complesso. Nei confronti delle vittime sono stati attivati servizi di vigilanza generica radiocollegata, mentre in questi giorni le Forze di Polizia hanno ulteriormente intensificato le proprie attività di controllo del territorio cittadino”.

