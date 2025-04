Madre e figlia morte in incidente a Trani, domani autopsia

È stato conferito questa mattina al professor Francesco Introna dell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, l’incarico per l’effettuazione dell’autopsia sui corpi di Rosa Mastrototaro, di 63 anni e di sua figlia, Margherita Di Liddo di 32 incinta al settimo mese entrambe di Bisceglie, morte venerdì scorso nell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale 13, la Andria – Bisceglie all’altezza di Trani. Gli esami si svolgeranno a domani e aiuteranno le indagini della polizia locale di Trani che è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra la Lancia Y con a bordo le vittime e una Mazda grigia guidata da un 65enne di Andria. Quest’ultimo risponde di omicidio stradale e interruzione colposa di gravidanza. Al momento, si ipotizza che la Mazda che procedeva da Bisceglie verso Andria, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo l’auto con a bordo le vittime. Nell’impatto è rimasto ferito anche Natale Di Liddo, marito e padre delle donne, che si trova in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

