Andria, Templari e Giovanniti: le tracce della loro presenza nel centro storico

Il passaggio dei Templari da Andria è un tema ancora dibattuto e che suscita l’interesse di storici, studenti ed istituzioni. Proprio per analizzare i segni sul territorio della presenza di questo storico ordine, ancora fortemente ammantato dal fascino delle leggende e dei miti ad esso legati, è stato promosso un incontro all’interno del Chiostro di San Francesco. Ad essere coinvolti in questa analisi storica sono stati anche gli studenti del Liceo Artistico “Colasanto” di Andria, che si sono impegnati per realizzare dei lavori destinati all’allestimento della sala.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author