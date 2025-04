Action Aid, Puglia quarta per minori non accompagnati

BARI – La Puglia è la quarta regione in Italia, dopo Sicilia, Campania e Lombardia, per la presenza di minori migranti non accompagnati: a fine 2023 erano 507 i minori in Cas (Centri di accoglienza straordinaria) e Sai (Sistema di accoglienza nazionale), il 7,5% circa del totale dei minori soli non accompagnati ospitati nel sistema di accoglienza italiano. I dati, riferiti al 2023, sono contenuti nel rapporto ‘Accoglienza al collasso. Centri d’Italia 2024’, a cura di ActionAid, Università di Bari e Osservatorio sull’accoglienza dei richiedenti asilo e la detenzione dei migranti irregolari in Puglia, presentato oggi da Giuseppe Campesi (Osservatorio sull’accoglienza dei richiedenti asilo e la detenzione dei migranti irregolari in Puglia), Fabrizio Coresi (esperto Migration ActionAid Italia) ed Elena Carletti, assegnista di ricerca di UniBa.

Nonostante quasi il 64% di loro siano ospitati nel Sai regionale, a crescere sono soprattutto i posti nei Cas per minori: gli accolti passano da 18 (a fine 2022) a 83, e rappresentano oltre il 16% dei minori soli nei centri pugliesi al termine del 2023. I minori non accompagnati e ospitati nei Cas sono concentrati nella prefettura di Lecce (37 accolti) e Foggia (46).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author