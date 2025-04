Lecce, ecco i cimeli della “Liberazione”

Ci sono le storie di donne coraggiose, e di un pezzo di Salento. Ci sono i cimeli, le lettere alle famiglie, gli addii struggenti, e poi le divise, gli elmi. E le radio. Ci sono le foto di mani strette e baci rubati aggrappandosi ad un treno in partenza verso la Germania. Nella mostra promossa dall’Esercito Italiano per ricordare l’80esimo anniversario della guerra della Liberazione ci sono schegge di vite vere per cui i libri scolastici spesso non hanno spazio. Un mondo affascinante da visitare ai Teatini e la cui iniziativa è stata presentata all’open space di Piazza Sant’Oronzo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author