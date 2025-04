Trani, oltre le barriere: riconoscimento per il pianista Nicola Pio Nasca

“L’Anima è un pianoforte con molte corde” diceva Kandinsky. “L’artista è la mano che con questo o quel tasto porta l’anima a vibrare.” E le vibrazioni sono forti quando a suonare c’è il tranese Nicola Pio Nasca. A 22 anni è il primo studente italiano non vedente a conseguire la laurea di triennio accademico in pianoforte solistico al conservatorio di Bari. Nasca, nonostante la giovane età, ha conseguito numerosi premi nazionali ed internazionali, tra questi (nel 2025) il primo premio “Crescendo International Music Competition” a New York presso la Carnegie Hall, unanimemente considerata una delle più importanti sale da concerto di musica classica e leggera al mondo. L’amministrazione comunale di Trani ha voluto riconoscere a questo sue emerito e giovanissimo cittadino un attestato “per il suo straordinario talento, la sua dedizione e la sua passione, dimostrazione di come la musica non conosca barriere”.

