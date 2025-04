Esplosione di bombola di gas a Trani, fiamme al secondo piano

Una violenta esplosione di una bombola di gas ha causato un incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Alvarez a Trani. L’esplosione ha provocato fiamme visibili e un’intensa colonna di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Al momento non si registrano vittime, ma le operazioni di soccorso sono in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author