Roma, le celebrazioni per la Polizia di Stato: “le nostre dirette” su Antenna Sud

La Polizia di Stato celebra il 173° anniversario della fondazione, un appuntamento che come ogni anno vedrà una celebrazione nazionale che si svolgerà a Roma e cerimonie territoriali organizzate dalle Questure. Antenna Sud, il 10 aprile, a partire dalle ore 10 seguirà in diretta le varie cerimonie in Puglia e Basilicata e dalla Capitale.

