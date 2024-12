Francavilla Fontana, furto notturno allo store cinese: rubati soldi e automobile

FRANCAVILLA FONTANA – Hanno scassinato il cancello di ingresso, forzato la porta principale e, una volta dentro, hanno trafugato i tre registratori di cassa per un bottino ancora tutto da quantificare ma cui aggiungere un’auto parcheggiata nel cortile interno, portata via anch’essa. Furto nella notte nella zona Pip di Francavilla Fontana dove una banda di ladri ha preso di mira lo Shopping Center da Lorenzo.

Furto notturno allo store cinese: s’indaga

I furfanti hanno agito in pochi minuti per poi, una volta arraffato il danaro, fuggire e portare via anche la vettura del titolare dell’attività, noto store cinese della zona. Sul posto i carabinieri della locale compagnia, chiamati a identificare i misteriosi banditi.

