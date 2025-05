Brindisi, Zippo: “La Asl attivi servizio di referto online”

BRINDISI- In una nota inviata alla Direzione generale della ASL di Brindisi e per conoscenza all’Ufficio di Presidenza del Comitato consultivo misto presso la ASL, Giuseppe Zippo, facendosi interprete delle legittime aspettative dei cittadini consumatori della provincia di Brindisi e non solo, ha inteso porre all’attenzione dei destinatari l’esigenza non più procrastinabile dell’attivazione del servizio “Referto on line”. Migliaia, infatti sono i cittadini che dopo aver effettuato esami di laboratorio e/o diagnostici presso le strutture della ASL sono costretti a recarsi fisicamente presso gli sportelli nei giorni e gli orari indicati al fine di ritirarne l’esito. Un enorme disagio con dispendio di tempo ed ulteriori costi a carico dell’utenza che potrebbe invece, in caso di attivazione del servizio, scaricare direttamente la documentazione on line così come avviene presso le strutture private e non solo. Quanto sopra, considerato che tale strumento risulta già attivo, da tempo, per l’AOU Policlinico-Giovanni XXIII, per l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, per l’IRCCS “De Bellis”, per gli Ospedali Riuniti di Foggia, per l’ASL FG e per l’ASL BT, “consentendo di visualizzare comodamente, 24 ore su 24, con un personal computer, tablet o smartphone connesso ad internet i referti del Laboratorio Analisi”. I cittadini che si rivolgono alle ASL di cui sopra possono, quindi, accedere al servizio attraverso le credenziali rilasciate direttamente dalle strutture in occasione del primo accesso. Nel caso dell’IRCCS “De Bellis” il servizio è disponibile ad accesso libero, inserendo nome e cognome, codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice PIN rilasciato dalla struttura, oppure con credenziali SPID livello 2 (richiedi SPID), con Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con una smart card che risponda ai requisiti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), compresa la Tessera Sanitaria con funzione di CNS (TS-CNS). Un servizio utile, quindi, sia per i cittadini ma anche per la ASL considerato il materiale di consumo utilizzato, il numero di personale impiegato per la gestione dei file e del front office, per la stampa e la distribuzione.

