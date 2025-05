Comunali, il giorno del silenzio

Bari – Comunali, è il giorno del silenzio. Nel pomeriggio la costituzione dei seggi elettorali, domani e lunedì cittadini alle urne per il primo turno a Taranto come a Triggiano, Massafra e Matera, solo a citare le teste di serie della tornata. Le fasce da sindaco in ballo complessivamente – su scala nazionale – sono solo 473, di cui solo 76 relative ad amministrazioni con più di 15mila abitanti. I sindaci under 40 rappresentano appena il 10% del totale, una percentuale stabile rispetto agli anni precedenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author