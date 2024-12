San Pietro Vernotico, assalto notturno a Orocash: il colpo fallisce

Assaltato un altro Orocash in provincia di Brindisi. La notte scorsa i malviventi i ladri hanno sfondato le porte di accesso dei locali della sede di Orocash di San Pietro Vernotico, sulla via Brindisi.

Ma ancora una volta, così come accaduto recentemente a San Vito dei Normanni, i sistemi di protezione del negozio hanno retto. I malviventi così sono fuggiti ancora una volta senza bottino. Solo danni alle infrastrutture e locale a soqquadro. Sul posto carabinieri della loca caserma e personale della Cosmopol.

Rilevate tracce di scarponi sporchi di terra. Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza. Il titolare di licenza sarcasticamente commenta: “Per ovvi motivi di sicurezza non riveliamo i nostri efficaci meccanismi di difesa”.

