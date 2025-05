Massimo Grimaldi (Miulli) nuovo presidente nazionale ANMCO

Per la prima volta alla guida un cardiologo pugliese. E Nicola Vitulano è stato premiato per lo studio BRING-UP

Il professor Massimo Grimaldi, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Miulli, è stato eletto presidente dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) per il biennio 2025-2027.

La nomina durante il 56° congresso ANMCO svoltosi a Rimini dal 15 al 17 maggio, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 cardiologi italiani, impegnati a confrontarsi sulle sfide future della prevenzione e della ricerca in ambito cardiovascolare.

Grimaldi è il primo cardiologo pugliese a ricoprire questo prestigioso incarico a livello nazionale. Succede a Fabrizio Oliva, proseguendo il lavoro svolto negli ultimi anni anche da Furio Colivicchi. “La forza di ANMCO è nella continuità e nella collaborazione continueremo a puntare sulla ricerca, che è il nostro fiore all’occhiello, e allargheremo l’impegno alla prevenzione primaria, uscendo dagli ospedali per intercettare prima le patologie”, ha dichiarato Grimaldi.

Il congresso è stato anche l’occasione per premiare l’Unità Operativa di Cardiologia del Miulli, grazie ai risultati ottenuti nello studio BRING-UP Prevenzione, promosso da ANMCO e dalla Fondazione per il Tuo cuore. Il dottor Nicola Vitulano è stato infatti riconosciuto tra i dieci migliori principal investigator a livello nazionale.

Lo studio, osservazionale e multicentrico, ha coinvolto oltre 150 centri in Italia con l’obiettivo di valutare l’aderenza alle linee guida nella prevenzione secondaria di eventi cardiovascolari in pazienti con precedenti infarti o interventi di angioplastica. I dati raccolti in 12 mesi hanno puntato a migliorare il controllo dei fattori di rischio, in particolare i livelli di colesterolo, riducendo così le recidive.

Il riconoscimento ottenuto testimonia l’impegno del team del Miulli nella ricerca clinica e nella promozione della salute cardiovascolare, in un settore che conferma l’eccellenza della cardiologia italiana anche a livello ospedaliero.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa anche da monsignor Domenico Laddaga, delegato del vescovo del Miulli: “Questo incarico rappresenta un grande traguardo personale per il professor Grimaldi e un motivo d’orgoglio per l’intero ospedale. Il suo operato si è sempre distinto per competenza, dedizione e valore umano. Siamo certi che saprà onorare anche questo nuovo incarico nazionale con la consueta responsabilità”.

