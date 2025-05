Matera, Bennardi: “Case popolari per chi è in difficoltà”

Il candidato sindaco: “Serve un nuovo piano, abitazioni economiche per single, anziani e separati”

Il candidato sindaco Domenico Bennardi rilancia la necessità di un nuovo Piano di edilizia economica e popolare (Peep) per la città, puntando sulla rigenerazione urbana e sulla creazione di nuove unità abitative. Una proposta nata, come sottolinea lo stesso Bennardi, “dal quotidiano ascolto dei cittadini in difficoltà e dalle istanze delle cooperative locali”.

Secondo un recente studio di Unimpresa, in Basilicata sono quasi 4.000 le richieste di alloggi popolari rimaste senza risposta. A Matera, l’ultima graduatoria disponibile indica 500 istanze idonee, a fronte di una disponibilità molto limitata di appartamenti.

“È il momento di ripartire con un nuovo Peep, oltre alle unità già previste in contrada San Francesco” – afferma Bennardi – “L’argomento è stato discusso in commissione Urbanistica e in Consiglio comunale, trovando ampio consenso tra le forze politiche. Non si può più attendere: servono soluzioni strutturali per sostenere i nuclei familiari più fragili”.

Il candidato propone un’azione articolata, che comprenda anche unità abitative pensate per single, genitori separati e anziani senza proprietà, distribuite in diverse aree della città per evitare quartieri ghettizzati e privi di servizi.

Bennardi suggerisce inoltre di attivare una manifestazione d’interesse pubblica rivolta a imprese e cittadini, per raccogliere proposte progettuali basate su standard architettonici e tecnologici di qualità, con particolare attenzione agli spazi pubblici e alla vivibilità.

Attualmente, il Comune di Matera dispone di circa 1,5 milioni di euro destinabili alla realizzazione di alloggi pubblici. Una somma che, secondo Bennardi, potrebbe essere il punto di partenza per dare risposte concrete alla crescente emergenza abitativa.

“L’obiettivo è creare una rete abitativa diffusa, capace di rispondere non solo alle esigenze quantitative, ma anche alla qualità dell’abitare e all’inclusione sociale perché la casa non è solo un diritto, ma il primo strumento di dignità e integrazione per tante famiglie materane”, conclude il candidato sindaco.

