Emiliano a Bitonto per ascoltare gli agricoltori: focus su olio e fotovoltaico

Il presidente della Puglia incontra CIA e Finoliva: “L’agricoltura è la priorità per la Puglia”

Mercoledì 21 maggio, alle 10, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, farà tappa a Bitonto per un confronto diretto con il mondo agricolo. L’incontro si terrà nella sede di Finoliva Global Service, una delle realtà leader nella filiera dell’olio extravergine d’oliva, e vedrà la partecipazione di Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e Italia Olivicola, e Benedetto Fracchiolla, presidente Finoliva.

Il contesto è quello di un’agricoltura pugliese alle prese con criticità strutturali: tra queste l’emergenza idrica, la Xylella, l’aumento dei costi produttivi e il crollo dei prezzi di grano e altri prodotti. Una fase particolarmente delicata, che minaccia la tenuta economica di numerose aziende agricole.

“Non ci sono solo i dazi a preoccupare gli agricoltori – ha dichiarato Sicolo -, ma anche la mancanza di una politica comunitaria efficace, capace di tutelare davvero chi lavora la terra. Serve un intervento strutturale e una riorganizzazione del sistema irriguo”.

Durante l’incontro, Sicolo ha annunciato che consegnerà a Emiliano una richiesta formale per fermare la diffusione degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli produttivi, come i 15 ettari di uliveti espiantati a Bitonto. “Siamo favorevoli alle rinnovabili ma non a scapito degli olivi secolari – ha precisato Sicolo -. I Comuni devono individuare aree marginali e compatibili”.

Finoliva, che rappresenta una rete produttiva di 24mila olivicoltori tra Puglia, Calabria e Sicilia, ha fatto da cornice a questo momento di dialogo con le istituzioni. Con un fatturato di circa 60 milioni di euro, l’azienda esporta olio EVO in tutto il mondo e promuove un modello di sviluppo integrato che fonde agricoltura, paesaggio e innovazione.

“L’olivicoltura non è solo economia, ma anche cultura, ambiente e turismo – ha sottolineato Fracchiolla -. La Regione Puglia è consapevole dell’importanza strategica del settore, ma occorre che tutte le componenti remino dalla stessa parte per costruire crescita e benessere diffuso”.

L’appuntamento a Bitonto si inserisce in un percorso di ascolto e confronto avviato dalla Regione, in un momento in cui il futuro dell’agricoltura pugliese richiede risposte rapide e coordinate per scongiurare una crisi senza precedenti.

