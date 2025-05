Bisceglie aggiorna il regolamento taxi e NCC: più servizi e innovazione

L’amministrazione comunale di Bisceglie ha approvato l’aggiornamento del Regolamento comunale per i servizi di Taxi e Noleggio con Conducente (NCC), introducendo una serie di innovazioni pensate per rendere il sistema di mobilità urbana più moderno, inclusivo e al passo con le esigenze del territorio.

Tra le principali novità figurano l’introduzione del servizio di taxi-sharing, un’attenzione particolare alla mobilità delle persone con disabilità, l’utilizzo di strumenti digitali per la prenotazione dei servizi e la promozione di modalità di trasporto efficienti e sostenibili.

L’aggiornamento rappresenta una naturale evoluzione del processo avviato nel 2024 con il rilascio della prima licenza taxi nel territorio comunale. Ora, con il nuovo regolamento, sarà possibile bandire concorsi pubblici per l’assegnazione di nuove licenze taxi e autorizzazioni NCC, aprendo la strada a un ampliamento concreto dell’offerta di servizi.

“Il rilascio della prima licenza taxi è stato un momento storico per la nostra città – dichiarano il sindaco Angelantonio Angarano e Onofrio Musco, assessore allo sviluppo economico -, ma era necessario un aggiornamento normativo per aderire pienamente agli indirizzi ministeriali e costruire un sistema più efficiente. Il nostro obiettivo è migliorare l’accessibilità, potenziare la qualità dei servizi e creare nuove opportunità di crescita economica e turistica per Bisceglie”.

