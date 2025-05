Castro Marina, Plastic Free libera in mare 4 tartarughe

L’appuntamento è per domenica 25 maggio in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe

In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, domenica 25 maggio il porto di Castro Marina diventerà teatro di un evento simbolico e concreto: la liberazione in mare di quattro esemplari di tartaruga marina, curati presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine (CRTM) di Calimera. L’iniziativa è promossa dall’associazione Plastic Free Onlus, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Castro e dell’Università del Salento.

Il programma prevede due momenti distinti ma strettamente legati: una lezione divulgativa rivolta al pubblico, incentrata sulla vita delle tartarughe e sulle buone pratiche per proteggerle, seguita dalla liberazione degli esemplari alla presenza dei volontari e del personale del centro.

“La tartaruga marina è il simbolo della nostra associazione, ma anche una delle principali vittime dell’inquinamento da plastica”, ha dichiarato Luigi Schifano, referente regionale per la Puglia di Plastic Free. “Ogni anno migliaia di esemplari muoiono per cause riconducibili all’uomo. Questo evento vuole essere un appello collettivo per un cambiamento urgente nelle abitudini quotidiane”.

Dal 2020 ad oggi, la collaborazione tra il CRTM di Calimera e Plastic Free ha prodotto risultati concreti: 230 tartarughe salvate e oltre 6.700 nate e accompagnate al mare. Un impegno condiviso che coinvolge volontari, specialisti e istituzioni.

“Liberare una tartaruga guarita è sempre una grande emozione”, ha aggiunto Piero Carlino del CRTM, “ma è anche l’occasione per educare il pubblico, in particolare i più giovani, alla consapevolezza ecologica”.

Il Comune di Castro accoglie con entusiasmo l’evento, sottolineando l’importanza della partecipazione attiva nella tutela ambientale. “Il nostro mare è ricco di biodiversità e bellezza. Ospitare questa giornata è per noi motivo di orgoglio”, ha affermato il vicesindaco Alberto Capraro.

“La liberazione delle tartarughe – conclude Luca De Gaetano, presidente e fondatore di Plastic Free – è il culmine visibile di un lavoro quotidiano: spiagge, fiumi, città e scuole. Ma serve l’impegno di tutti per costruire davvero un futuro senza plastica”.

L’appuntamento è per domenica 25 maggio alle ore 10:30, presso l’area portuale di Castro Marina, per un momento di consapevolezza e speranza nel cuore del Salento.

