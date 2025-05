Braia: “A Matera uffici regionali svuotati, è in atto smantellamento”

“Da anni denuncio il progressivo smantellamento degli uffici regionali a Matera, con funzioni sempre più marginali e personale ridotto, a fronte di nuove assunzioni concentrate quasi esclusivamente su Potenza”. A parlare è Luca Braia, esponente di Italia Viva ed ex consigliere regionale, che lancia un nuovo appello per un’inversione di rotta nella gestione degli uffici pubblici della Regione Basilicata.

Secondo Braia, la situazione ha raggiunto livelli critici: “Mentre si rafforzano le strutture nella sede di via Verrastro a Potenza, ogni giorno decine di dipendenti di Matera e provincia sono costretti a recarsi nel capoluogo regionale per svolgere il proprio lavoro. Un pendolarismo forzato che grava anche sui cittadini, costretti a viaggiare per ottenere servizi che potrebbero essere erogati localmente”.

Il riferimento è agli uffici di via di Francia a Matera, spesso “vuoti o abitati da personale sfiduciato e demoralizzato per la totale disattenzione istituzionale”, sottolinea Braia. Una disattenzione che, aggiunge, coinvolge anche rappresentanti politici regionali originari di Matera, accusati di non essersi attivati per valorizzare la sede lucana della Regione.

L’ultima riorganizzazione significativa risalirebbe al 2017, quando proprio Braia, all’epoca assessore all’Agricoltura, trasferì a Matera gli uffici UECA del Dipartimento con il dirigente Ermanno Pennacchio.

La denuncia di Braia si fa ancora più incisiva alla luce di una lettera, firmata da numerosi dipendenti regionali materani, e inviata di recente a tutti i consiglieri regionali. Un documento che avrebbe incrociato l’interesse solo dell’opposizione, e che, secondo Braia, “testimonia un disagio diffuso che va oltre il piano politico, colpendo lavoratori, cittadini e imprese”.

Il politico materano conclude auspicando che il prossimo sindaco di Matera e il presidente Vito Bardi possano finalmente affrontare il problema, rilanciando l’efficienza amministrativa e valorizzando il capitale umano presente sul territorio: “Matera merita rispetto. È anche da queste scelte organizzative che passa la qualità della vita dei cittadini e l’efficienza dei servizi pubblici”.

