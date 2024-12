‘Sicurezza sottosopra’: Conte attacca Governo dopo assalto ad Apricena

“Per anni slogan su sicurezza, tolleranza zero e ruspe… poi al Governo le ruspe le usano i ladri in centro per rubare”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha commentato sui social l’assalto con pala meccanica a una gioielleria di Apricena, puntando il dito contro l’assenza di sicurezza nelle città italiane.

Conte ha citato dati allarmanti: “Le rapine in strada l’anno scorso sono aumentate del 24,5% rispetto al 2019. Uscire di sera, prendere il treno o la metro è diventato un rischio in molte aree del Paese. Molti cittadini cambiano abitudini per evitare furti e scippi”.

L’ex premier critica duramente l’approccio dello Stato: “Per alcuni reati non si procede d’ufficio, lasciando i cittadini soli di fronte a rischi e paure di ritorsioni. Mancano migliaia di poliziotti e carabinieri, mentre risorse significative vengono destinate a un centro vuoto in Albania”.

Infine, un affondo politico: “I nostri governanti sono teneri orsacchiotti sulla sicurezza nelle città, ma diventano leoni contro chi manifesta dissenso politico, protesta contro opere inutili o informa sulle inchieste in corso. È un’Italia sottosopra”.

