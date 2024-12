Puglia: via libera a nuove misure su sanità, sviluppo e inclusione

La Giunta regionale della Puglia ha approvato importanti provvedimenti, tra cui una variazione al Bilancio di previsione 2024 di 16,7 milioni di euro, destinati al Fondo Sanitario Regionale per il prossimo anno. Recepiti anche gli accordi Stato-Regione sulle linee progettuali per l’utilizzo delle risorse vincolate agli obiettivi sanitari prioritari del 2020.

Aggiornato il protocollo per lo screening del tumore alla mammella, mentre per lo sviluppo economico è stato approvato l’atto di indirizzo strategico “Innovazione Aperta”, mirato a rafforzare il coinvolgimento degli attori nei processi innovativi.

La Giunta ha inoltre preso atto del finanziamento di 1,6 milioni di euro per il progetto nell’area di Nardò (Lecce), che prevede la ristrutturazione dell’ex “Istituto casa del fanciullo” per creare alloggi per lavoratori migranti regolari e promuovere l’integrazione.

Approvata anche una collaborazione con la Regione Emilia Romagna per il riuso della piattaforma archivistica “SacER”, con l’obiettivo di creare un sistema avanzato di conservazione documentale. In ambito sportivo, via libera a nuovi interventi per gli impianti di Taranto in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Infine, istituito un tavolo regionale per la Neuropsichiatria infantile e adolescenziale, finalizzato alla programmazione partecipata di azioni prioritarie per la tutela dei minori in condizioni di fragilità.

