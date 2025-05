Boccia attacca Meloni: “Italia umiliata, governo isolato in Europa”

“Italia umiliata, bugie da Giorgia Meloni, e un ministro degli Esteri muto”. Sono parole durissime quelle pronunciate da Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, intervenuto al Teatro Orfeo di Taranto durante la presentazione della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Piero Bitetti.

Secondo Boccia, il comportamento del Governo Meloni ha condotto l’Italia a un isolamento crescente nei consessi internazionali. “Per giustificare l’esclusione da un vertice europeo, la Presidente del Consiglio ha mentito, venendo poi smentita pubblicamente. La riunione a Tirana non era mirata all’invio di truppe in Ucraina, ma un tentativo, pur complesso, di costruire una via diplomatica alla pace”, ha sottolineato.

Boccia ha poi accusato l’esecutivo di “ambiguità e inaffidabilità”, affermando che il nostro Paese, tra i fondatori dell’Unione Europea, oggi “è diventato oggetto di derisione, da protagonista della diplomazia a semplice spettatore”.

Al centro delle critiche anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, descritto come “succube delle scelte di Giorgia Meloni, incapace di esprimere una posizione, nemmeno davanti alla tragedia causata dall’esercito israeliano a Gaza”.

Infine, Boccia ha ribadito che “il governo Meloni è incapace di rispondere alle esigenze degli italiani e privo di autorevolezza sul piano internazionale, interessato solo a farsi fotografare con Trump”.

