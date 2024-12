Casarano: Il Bari non molla Di Bari, si sondano altri profili

Quando sembrava davvero tutto fatto sembra saltata la trattativa tra Vito Di Bari e il Casarano. Il tecnico, infatti, pare non sia riuscito a risolvere il suo contratto con il Bari. Di Bari era atteso oggi per dirigere il primo allenamento post-Laterza. La società si è messa immediatamente a caccia di un altro allenatore. Tra quelli contattati ci sono profili che hanno già vinto la Serie D, come Giovanni Ferraro, ex Catania e Giugliano e Domenico Giacomarro, fresco di vittoria con l’Altamura.

