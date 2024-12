Il Martina fa cifra tonda e si prepara all’esame Fidelis Andria

Da un inizio fatto di stenti, con appena sette punti racimolati nelle prime otto uscite, a dieci vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Non si ferma più il Martina, che continua a viaggiare con il piede piantato sull’acceleratore. La doppietta di Lamonica, nell’1-2 contro il Francavilla, ha permesso ai biancazzurri di fare cifra tonda nonostante il momentaneo pareggio firmato da Barone. Mister Pizzulli, alla guida di un gruppo con un’età media di appena 22 anni – la più bassa del girone H di Serie D – può godersi il momento.

Il filotto di vittorie, intanto, ha lanciato il Martina verso le zone nobili della classifica: 28 i punti portati a casa dai biancazzurri, appena tre in meno della capolista Fidelis Andria, con le due squadre che incroceranno i loro destini al “Tursi” proprio nel prossimo turno. Sognare in grande non costa nulla.

