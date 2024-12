Bari, Longo: “A Pisa per fare la nostra partita, Vicari completamente recuperato”

Moreno Longo, allenatore del Bari, si proietta in conferenza stampa sulla sfida di venerdì sera sul campo del Pisa:

IL PISA – Sappiamo di andare a giocare su un campo particolarmente difficile. Il Pisa è una squadra organizzata che sta facendo un percorso importante, dalla metà campo in su è impressionante. Arriva da un percorso di punti notevole, anche se in qualche circostanza ha lasciato qualcosa per strada. Credo che le partite vadano giocate, anche il Bari ha le sue qualità, sta facendo il suo percorso, deve andare a Pisa per cercare di fare propria la partita, nonostante un avversario di prim’ordine.

FALLETTI E SIBILLI – Credo che siano due giocatori fondamentali per noi perché hanno qualità e hanno colpi e perché possono risolvere le partite con una singola giocata. Non sempre si può vincere con il gioco o con la prestazione, in alcuni casi le partite te le fanno vincere gli attaccanti. In una stagione ci sono momenti e momenti, si vivono fasi altalenanti, ma io sono convinto che loro possano dare tanto a questa squadra.

LA POSSIBILITA’ CHE I PLAYOFF NON SI FACCIANO – Penso che tutto sia possibile nel campionato di Serie B, non mi stupisco di nulla. Mi auguro che i playoff si facciano, ma è possibile quest’eventualità. La continuità è sempre un elemento fondamentale in un campionato come questo; tolto il podio, c’è grandissimo equilibrio. Il Bari deve crederci, deve provare a perseguire la strada positiva intrapresa.

DORVAL – Dorval aveva la possibilità di poter cambiare e di poter valutare altre situazioni, io ho chiesto espressamente al direttore di tenerlo qua perché lo ritenevo un giocatore di valore, un giocatore su cui puntare.

IL BARI A PISA CON LO STESSO ATTEGGIAMENTO DI LA SPEZIA? – Ci sono delle strategie che sono differenti partita per partita, io quello che mi auguro è che il Bari vada verso la direzione di giocarsi la partita contro chiunque, vorrebbe dire che sta maturando. Poi è chiaro che a volte si valutano i momenti.

FILOTTO POSITIVO – E’ un effetto sicuramente positivo, vuol dire che stiamo raccogliendo frutti positivi del lavoro cominciato in estate. Ciò detto, non ci focalizziamo su questi numeri, ma sempre e comunque sulla partita successiva.

VICARI – Vicari è completamente recuperato, il suo sarà un problema di condizione, dobbiamo valutare se farlo partire dall’inizio oppure no. Lasagna aveva subito un colpo in allenamento, oggi ha fatto parte dell’allenamento con la squadra. Abbiamo ancora tutto domani per cercare di verificarlo, poi capiremo come sta definitivamente.

OBARETIN – Penso che il percorso di Obaretin sia ottimo, non dimentichiamoci che è al primo anno in Serie B, vedo in lui un grandissimo potenziale. Se acquisirà consapevolezza nei suoi mezzi, potrà ambire a palcoscenici importanti. E’ un giocatore di grande prospettiva, va lasciato crescere in modo corretto.

MANTOVANI – E’ un giocatore importante per questa squadra, ha grande attenzione dall’inizio alla fine, ha anche una buona leadership. In campo parla, si fa sentire, questo dà sicurezza al reparto. Sono convinto però che abbiamo la possibilità di sopperire alla sua assenza, tanti altri giocatori in quel ruolo stanno crescendo. Recuperiamo, oltre a Vicari, anche Matino.

CENTROCAMPO A TRE – Ce l’abbiamo come opzione, la abbiamo già utilizzata diverse volte. Questa è una squadra che anche per caratteristiche può giocare con tre centrocampisti.

