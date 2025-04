Serie D/H, Casarano-Fidelis Andria in diretta su Teleregione

Sarà trasmesso in diretta su Teleregione l’atteso match tra Casarano e Fidelis Andria, valido per la 37a Giornata del Girone H della Serie D. L’appuntamento è per le 15.00 di giovedì 17 aprile sul canale 77 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.teleregionecolor.com.

La sfida, che si preannuncia avvincente, vedrà contrapposte due formazioni in lotta per obiettivi importanti nella parte finale di stagione. Il Casarano, spinto dal pubblico del “Capozza”, cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti pesanti che potrebbero valere il ritorno tra i professionisti dopo 26 anni. La Fidelis Andria, dal canto suo, proverà a imporsi per consolidare la propria posizione in classifica in vista dei playoff.

Un match da non perdere per i tifosi e per tutti gli appassionati del calcio pugliese.

