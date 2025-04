Basket B2/M: Matera ospita Avellino per chiudere il discorso play off

Dopo l’esaltante affermazione contro Molfetta, la Ondatel Virtus Matera torna sul parquet del Pala Sassi per la super sfida contro Avellino. Domani sera, con palla a due alle ore 19:30, il roster di coach Miriello si gioca importantissime chance di approdare ai play off della Conference Sud della Serie B Interregionale.

Virtus Matera reduce da ben cinque vittorie consecutive che ha permesso ai biancoazzurri di candidarsi prepotentemente ad un posto nei play off. Adesso bisogna completare l’opera e nelle sfide contro Avellino e Bisceglie, ai lucani basterà una vittoria per staccare il pass definitivo per la post-season.

I biancoazzurri vogliono sfruttare l’ottimo momento di forma che li ha visti protagonisti in questi play-in Gold. Virtus Matera che ha recuperato il gap in classifica sulle dirette concorrenti, tanto da agganciare l’ottava posizione. Corsa play off che è una vera bagarre a 80 minuti dalla fine. La classifica, parla di cinque squadre in lotta per quattro posti con due giornate da disputare.

Virtus Matera che può contare sul fattore Pala Sassi per la difficile sfida contro Avellino con l’obiettivo di provare a chiudere il discorso play off già domani sera.

