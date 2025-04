Casarano, tifosi anche in Curva Sud contro la Fidelis Andria

Il Casarano viene incontro ai propri sostenitori nella gara di domani con la Fidelis Andria (diretta alle 15 su Teleregione, canale 77) che con una vittoria significherebbe Serie C. La società del presidente Filograna è riuscita a destinare anche la Curva Sud ai tifosi rossazzurri, previsti in massa al “Capozza”. La nota del club:

“Per soddisfare la pressante richiesta di ingressi allo stadio, per la gara Casarano-Fidelis Andria, la società Casarano calcio comunica che, in via del tutto eccezionale, sono resi disponibili i tagliandi di accesso della Curva Sud che si potranno acquistare presso gli abituali punti vendita e, giovedì, presso i botteghini dello stadio “Capozza”. A tal fine il presidente Antonio Filograna, a nome suo personale e dell’intera società del Casarano esprime il vivo ringraziamento al sig.Questore di Lecce, dott.Vincenzo Modeo, per la sensibilità e la piena disponibilità dimostrata in questa particolare e importante circostanza per la nostra città. I possessori dei tagliandi di Curva Sud potranno accedere al settore solo ed esclusivamente dall’ingresso situato sull’incrocio tra via Matino e via Amalfi perché l’ingresso principale resterà chiuso. Pertanto si rivolge un accorato appello affinché si arrivi allo stadio con largo anticipo per scongiurare lunghe code ai vari ingressi, e, a questo scopo, le porte di ingresso allo stadio saranno aperte alle ore 13:30. Infine si rivolge l’invito di evitare, per quanto possibile, di recarsi allo stadio in auto. Si confida nella piena collaborazione di tutti per dare vita ad un’autentica giornata di festa.”

