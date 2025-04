Giochi del Mediterraneo: “Nessuna ricaduta concreta su Taranto”

Il gruppo politico “Per Bitetti Sindaco” esprime forte disappunto in merito all’ultima notizia sull’accredito di ulteriori 25 milioni di euro al Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, fondi che – secondo quanto trapelato – sarebbero destinati principalmente all’organizzazione dell’evento e al noleggio di due navi da crociera per l’ospitalità delle delegazioni.

“Scelte miopi e senza ritorno per la città”

“Siamo favorevoli ai Giochi – si legge nella nota –, ma non possiamo accettare che vengano gestiti con logiche da spot. Spendere 7-8 milioni per navi che lasceranno la città subito dopo la cerimonia di chiusura significa rinunciare a investimenti strutturali e duraturi”. La critica si concentra sull’assenza di benefici concreti per il sistema ricettivo cittadino, che – secondo la lista – andrebbe invece valorizzato: “Taranto dispone di hotel e strutture già operative come Salina, MonRève, Delfino, Plaza, Europa, Toursport, che devono essere coinvolti insieme alle realtà della provincia occidentale”.

“Serve una visione strategica”

Secondo i promotori della candidatura di Piero Bitetti a sindaco, il rischio è che questa grande occasione si trasformi in un’occasione persa: “La città attende da anni un vero rilancio. I Giochi devono essere un volano per economia, turismo e infrastrutture. No a soluzioni-tampone”.

Impegno per una gestione diversa

In caso di elezione, Bitetti promette di chiedere una revisione degli indirizzi economici del Comitato organizzatore: “Taranto merita rispetto e una programmazione che generi ricadute vere per i cittadini. I fondi dei Giochi devono servire allo sviluppo, non solo all’immagine”.

