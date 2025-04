Torremaggiore: Amoruso, Tacchinardi e Iuliano ospiti dello Juventus Club “Alex Del Piero”

Ieri campioni sul campo, oggi testimonial dello sport in tutte le sue salse. Tre leggende juventine, Nicola Amoruso, Alessio Tacchinardi e Mark Iuliano, ospiti d’eccezione dello Juventus Club Alex Del Piero di Torremaggiore, vero e proprio cuore bianconero pulsante nel pieno della Capitanata, da anni al centro di attività di socializzazione e sensibilizzazione dello sport. I tre, in collaborazione col club presieduto da Giuseppe Paradiso e con l’ASL di Foggia, hanno fatto visita al reparto pediatrico del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo, regalando doni, giocattoli, sorrisi ed emozioni ai bimbi meno fortunati.

Amoruso, Tacchinardi e Iuliano accolti poi allo Sporting Club, sempre a San Severo, per un torneo di Padel alla presenza di tanti sportivi e appassionati di tutte le età.

