Serie C/C, Altamura-Cerignola: sfida pugliese in diretta su Antenna Sud

Il match pugliese tra Team Altamura e Audace Cerignola, in programma alle 18:30 di sabato 19 aprile, sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud (canale 14).

Partita tra due squadre fortemente motivate in questa fase cruciale del campionato: l’Altamura cerca punti chiudere in bellezza una stagione positiva, mentre il Cerignola vuole confermare le ambizioni di alta classifica sperando in un passo falso dell’Avellino, impegnato con il Sorrento.

I tifosi potranno seguire l’incontro in TV sul canale 77 grazie allo sforzo editoriale di Antenna Sud, che continua a valorizzare il calcio pugliese di Serie C portandolo nelle case dei tifosi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author