Canosa, tra stadio e playoff: l’ambizione del presidente Di Nunno

La vittoria sul Racale, seconda nelle ultime tre gare, rilancia le ambizioni di un Canosa quarto in classifica nel campionato di Eccellenza e determinato a migliorare ulteriormente quanto fatto in un girone d’andata tra alti e bassi, ma dal bilancio comunque positivo per il presidente Alessandro Di Nunno.

Il Barletta ha monopolizzato la vetta del campionato, ciò non smorza però l’entusiasmo, e soprattutto gli investimenti, di un Canosa intervenuto già in autunno sul mercato per correggere il tiro. A pochi giorni dall’ultima gara d’andata contro l’Arboris Belli, Di Nunno lascia intendere l’obiettivo, la risalita verso quel secondo posto oggi occupato dalla Polimnia e distante sette punti. Le sue parole tra campo, ambizioni e futuri interventi sullo stadio San Sabino.

