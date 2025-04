Barletta, donna trovata senza vita in casa

Tragedia in via dei Gerani a Barletta, dove una donna è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, allertati dai vicini che non avevano più notizie della donna da diverse ore. Una volta dentro, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire definitivamente le circostanze. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, ma non ci sarebbero segni di violenza o elementi che facciano pensare a un evento criminoso. La zona è rimasta presidiata per alcune ore per permettere agli inquirenti di effettuare i rilievi del caso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author