Cerignola, impianti sportivi: a breve interventi di riqualificazione

Un ringraziamento a chi porta in alto i colori di Cerignola nello sport a tutte le latitudini, motivo per cui il sindaco Francesco Bonito ha ricevuto nella propria stanza, a Palazzo di Città, una rappresentanza degli Uniti per Cerignola, seconda squadra di calcio cittadina capace di conquistare la salvezza nel campionato di Prima Categoria.

L’incontro è stato occasione di discussione e confronto, tra i temi trattati quello relativo al campo sportivo comunale “Cercat”, che necessita di un urgente intervento di rifacimento del manto erboso.

Imminenti i lavori di riqualificazione del campo sportivo “Michele Cianci“, sede del settore giovanile dell’Audace Cerignola. Nel servizio le parole del sindaco Bonito.

