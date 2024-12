Cerignola, Capomaggio: “Ce la giocheremo fino alla fine”

Da mediano o da centrale di difesa ormai non fa più differenza, Galo Capomaggio è il top player di un Cerignola protagonista, finora, della sua miglior stagione tra i professionisti. I gialloblù lo hanno blindato con un nuovo triennale fino al 2027, l’argentino ha risposto subito presente: tre gol in quindici presenze, l’ultimo pochi giorni fa, contro l’Altamura, in un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca. Le sue parole nel servizio.

