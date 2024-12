Taranto, lavori in corso allo Iacovone: si prepara la demolizione

Al via le prime operazioni di delimitazione del campo allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, in vista della demolizione prevista per gennaio 2025. Sono stati posizionati i new jersey per avviare i lavori preliminari, senza però compromettere lo svolgimento delle partite. Attualmente, si sta procedendo con la rimozione delle strutture non essenziali per garantire la regolare disputa del match casalingo del 22 dicembre contro il Giugliano.

