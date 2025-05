Seconda Categoria Pugliese, all’Erchie lo spareggio contro l’Avetrana: 4-1 alla Nuovarredo Arena

L’Erchie è in Prima Categoria! La squadra guidata da Archimede Morleo corona una stagione da sogno superando con un netto 4-1 il Città dix Avetrana nello spareggio promozione disputato sul neutro della Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Una partita a senso unico, dominata dai brindisini dal primo all’ultimo minuto.

Primo tempo di marca grigio-verde

La prima occasione è proprio per l’Erchie al 7’: Procida inventa un filtrante preciso per Denisi, che prova il destro a giro dall’interno dell’area. La sua conclusione viene però respinta provvidenzialmente da Lenti, che salva il risultato.

Ma al 10’ arriva il vantaggio: Procida si beve due difensori sulla sinistra e mette al centro un cross basso per Denisi, che deve solo appoggiare in rete per l’1-0.

L’Erchie continua a spingere e al 20’ colpisce una traversa clamorosa: ancora Procida, stavolta con un destro da posizione defilata, a centrare il legno alto.

Al 28’ arriva il raddoppio: Gonzalez serve Denisi al limite, che lascia partire un bolide. La palla colpisce la traversa e si insacca alle spalle di Petranca per il 2-0.

Al 42’ Procida ci riprova da lontano dopo un recupero palla, ma il tiro termina alto.

Ripresa: l’Erchie dilaga

Nemmeno il tempo di riprendere che, al 1’ della ripresa, l’Erchie trova il tris: Salatino recupera palla sulla fascia, serve Procida che scarica all’indietro per Celino. Il centrocampista piazza il pallone all’angolino per il 3-0.

All’11’ Denisi ha la palla della tripletta dopo un cross di Urbano e un errore difensivo, ma calcia incredibilmente alto.

Al 13’ l’Avetrana si rende pericolosa per la prima volta: rimessa lunga di Trisciuzzi, Pezzarossa si coordina in spaccata ma manda a lato.

Al 16’ arriva il poker: Denisi scatta sul filo del fuorigioco e serve Salatino, che colpisce il palo. Sulla ribattuta è Procida a ribadire in rete per il 4-0 che chiude virtualmente il match.

Al 40’ il Cittadino Avetrana segna il gol della bandiera con una perla di Cancine: sinistro dai 30 metri che si infila sotto l’incrocio, nulla da fare per Polito.

Apoteosi grigio-verde

Al triplice fischio esplode la festa della squadra di Morleo, che conquista una meritata promozione in Prima Categoria. Una prova di forza, qualità e maturità per l’Erchie, che ora può guardare con fiducia al futuro.

