Vernole: incidente sulla SP1, muore centauro di Torre Santa Susanna

VERNOLE- Un centauro del brindisino ha perso la vita a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio leccese. La vittima è Cosimo Simone, 36 enne originario di Torre Santa Susanna, residente a Mesagne, che al momento del sinistro si trovava a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Kawasaki 1000. Erano le 18.30 circa, l’uomo percorreva la strada provinciale 1, nel tratto Vernole- Strudà, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della motocicletta finendo sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato di strappare il malcapitato alla morte. Poi il trasporto d’urgenza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Nulla da fare per il giovane motociclista. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri delle stazioni di Melendugno e Vernole che indagano per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

