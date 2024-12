Al Barletta basta Lattanzio, 1-0 al Ginosa

BARLETTA – Il Barletta non brilla, ma il gol di Lattanzio nel finale regala ai biancorossi i tre punti contro il Ginosa. L’ultima di andata dei biancorossi si chiude con l’1-0 che condanna i tarantini.

De Candia ritrova Giambuzzi ma l’argentino va in panchina con Bernaola e Lattanzio, Pinto titolare e De Sagastizabal confermato al centro dell’attacco. Lopez fuori in via precauzionale per un fastidio all’adduttore. Ginosa al Puttilli dopo l’amaro in bocca per la sconfitta di misura contro la Polimnia.

Primo squillo al 4′ con De Gol, che anticipa tutti sul piazzato di Strambelli ma impatta oltre la traversa. Due minuti più tardi percussione di Lavopa a destra, palla al centro per Strambelli che calcia male in corsa. Lo stesso numero 10 ci prova direttamente da calcio d’angolo all’8′, il suo mancino sbatte contro la parte alta della traversa. Al quarto d’ora tiro di Lavopa diretto all’incrocio, parata super di Santoro. Il Ginosa si affaccia in contropiede, De Gol cicca un disimpegno al 22′ e Ferrero prova il gran gol da fuori, palla di poco alta. La più grande occasione dei biancorossi arriva alla mezz’ora: cross di Strambelli, testa di De Sagastizabal e palo pieno, poi Lavopa calcia sull’esterno della rete. Cinque minuti più tardi l’argentino toglie palla a Leone, ma Santoro si esalta sul destro del centravanti. Al 38′ ancora una chance clamorosa per il Barletta: testa di Lavopa e secondo palo in pochi minuti, De Sagastizabal impreciso sul rimpallo, Turitto spreca nel batti e ribatti in area piccola. L’ultima occasione del primo tempo è sulla testa di Pinto al 47′, il difensore spizza fuori.

Ripresa al via senza cambi, Barletta stabilmente nella metà campo del Ginosa ma senza pungere. Gli ospiti creano la prima palla gol all’11’ con Schirizzi che calcia dal limite, ma non inquadra lo specchio. Tre cambi per De Candia, Bernaola appena entrato ci prova da fuori al 18’ ma è facile la presa di Santoro. Al 26’ tentativo di Mariani dalla distanza, ancora Santoro. Cinque minuti più tardi doppio giallo a Richella e Barletta in superiorità numerica per l’ultimo quarto d’ora del match. Sulla punizione successiva, Strambelli sfiora l’incrocio. Il 10 ha una chance sul destro al 35’, mira imprecisa. La palla buona arriva al 37’: Strambelli dentro per Dicuonzo, appoggio per il subentrato Lattanzio che batte Santoro in uscita. Due minuti più tardi un rimpallo premia Giambuzzi in area di rigore, ma il destro finisce fuori. Nei quattro di recupero il Ginosa non punge, il Barletta sfiora il raddoppio con Strambelli ma basta il gol di Lattanzio: i biancorossi la spuntano 1-0 e chiudono il girone d’andata a 51 punti, in linea con i 102 del Monopoli del 2003.

TABELLINO

BARLETTA (3-4-3): Staropoli; De Gol, Montrone, Pinto (60’ Bernaola); Turitto (67’ Giambuzzi), Mariani, Leone (60’ Parisi), Lavopa; Strambelli, De Sagastizabal (60’ Lattanzio), Dicuonzo (85’ Belladonna). A disposizione: Massari, Lobosco, Rotondo, Casella. All. De Candia.

GINOSA (4-2-3-1): Santoro; Larizza, Pizzo Lautaro, Patronelli, Illiano; Richella, Schirizzi; Gatto (65’ Fede), Vapore, Mariorino (78’ Verdano); Ferrero. A disposizione: Bellini, Giaracuni, Faye, Scarati, Sergio, Monticelli, Cicala. All. Passariello.

Arbitro: Marco Dario Saponaro della sezione di Foggia

Ass.1: Cosimo De Stena della sezione di Molfetta

Ass.2: Marco Stellacci della sezione di Molfetta

Marcatori: 82’ Lattanzio (B).

Ammoniti: Richella (G), Pizzo Lautaro (G), Strambelli (B), De Gol (B), Montrone (B), De Candia (B), Larizza (G).

Espulsi: 76’ Richella (G).

Angoli: 8-2.

Recupero: 3′ pt, 4’ st.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author