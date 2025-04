Il Rimini vince la Coppa Italia Serie C: basta lo 0-0 con la Giana

RIMINI – Dopo l’1-0 ottenuto all’andata grazie al gol di Cioffi all’81’, al Rimini è sufficiente uno 0-0 nella finale di ritorno contro la Giana Erminio per conquistare la Coppa Italia di Serie C. Un pareggio senza reti, ma ricco di tensione e determinazione, ha consegnato ai biancorossi il prestigioso trofeo, frutto di un percorso solido e ben gestito. Per il Rimini si tratta di un traguardo importante, che regala entusiasmo in vista del finale di stagione.

