Calcio, addio a Cesar Luis Menotti, ex CT dell’Argentina

Cesar Luis Menotti, ex allenatore della nazionale argentina, è morto all’età di 85 anni. Il tecnico è deceduto dopo una battaglia contro una forma di anemia.

Menotti ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio argentino guidando la squadra alla vittoria nei Mondiali del 1978, ospitati in patria. In quella finale epica con l’Olanda, l’Argentina trionfò per 3-2, conquistando la sua prima Coppa del Mondo.

Negli ultimi anni, Menotti ha ricoperto il ruolo di direttore delle Nazionali della Federazione calcistica argentina (AFA), contribuendo al continuo sviluppo del calcio nel suo paese. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore degli appassionati di calcio in Argentina e nel mondo intero.

