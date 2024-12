Lecce, SMG e Icon Radio portano il Natale in bus al Vito Fazzi

Lecce – Colore, sorrisi e musica donati in un contesto, quello ospedaliero, che per forza di cose ne richiede per riuscire a vincere le battaglie personali dei tanti ricoverati. Se poi questo avviene con una speciale banda musicale di babbi natali che a ritmo di musica portano la magia del Natale ai più piccoli, allora è tutto più magico. Sorrisi, quindi, come regalo di Natale per chi ne ha più bisogno e riesce ancora a provare meraviglia nonostante tutto.

