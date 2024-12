Lecce, firmato accordo mensa facoltà Medicina e Professioni Sanitarie

Lecce – Il percorso di integrazione tra Università del Salento e Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce prosegue con l’attivazione del servizio ristorazione agli studenti dei Corsi di Laurea in Medicina e Professioni Sanitarie che eseguono il tirocinio nel Vito Fazzi di Lecce. Una conquista che, come sottolinea il Rettore di UniSalento Fabio Pollice, non si limiterà al solo aspetto accademico ma rappresenterà un ulteriore spinta alla condivisione tra gli studenti della facoltà interessate.

