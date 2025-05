Martina Franca, rogo in un’officina di pneumatici: al lavoro i Vigili del Fuoco

Un incendio di cui si stanno ancora accertando le cause è scoppiato nella tarda serata di oggi, domenica 11 maggio, in un’officina di gommista situata in via Ceglie a Martina Franca.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme ed evitare che si propagassero alle strutture adiacenti. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, per stabilire l’origine del rogo.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’entità dei danni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author