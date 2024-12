Eccellenza, Galatina-UC Bisceglie finisce pari dopo 90’ intensi

La sfida di alta classifica tra Galatina Calcio e Unione Calcio Bisceglie termina in parità (1-1) dopo novanta minuti intensi e combattuti, valevoli per la 19ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Un punto prezioso per gli uomini di Monopoli, che si mantengono al quarto posto a quota 30, appaiati all’Atletico Acquaviva.

Primo tempo vivace, Galatina avanti

Nonostante il risultato al termine della prima frazione (1-0), il match si accende sin dai primi minuti. L’Unione Calcio parte forte e crea subito diverse occasioni, con Farinola al 9’ fermato da un grande intervento di Passaseo, seguito da Saani al 12’ e da un velenoso cross di Farinola al 15’ per Amoroso, che però non inquadra la porta.

A sbloccare il match sono però i padroni di casa al 21’, con Fruci che sfrutta un corner di Caputo e insacca sul secondo palo. L’Unione cerca subito la reazione, ma né La Notte né Paolillo riescono a trovare la porta. Il primo tempo si chiude con due episodi controversi, tra cui un contatto in area non sanzionato su Suriano.

Ripresa: Amoroso firma il pari

Nel secondo tempo il Galatina sfiora il raddoppio con Molina, ma è Lullo a salvare i suoi. Al 61’ arriva il meritato pareggio: un tiro dalla distanza di Andriano trova la respinta di Passaseo, e Amoroso è lesto a ribadire in rete.

Nel finale, nonostante il calo fisico evidente, le occasioni migliori sono per l’Unione, prima con Amoroso al 71’ e poi con Dembelé al 91’, senza però riuscire a trovare il gol vittoria. Tensione nel recupero, con le espulsioni di Molina e Pelosi dopo una baruffa.

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma l’Unione Calcio guarda già alla sfida di domenica prossima contro la capolista Barletta.

GALATINA CALCIO-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 1-1

RETI: 21’ Fruci (G), 61’ Amoroso (U).

GALATINA (4-4-2): Passeseo, Sorino, Fruci, Mora (89’ Arnesano), Signore, Caputo, Monteduro (39′ Mancarella J.), Romano (52’ Legari), Mancarella G. (61’ Mariano), Molina, Miggiano (58’ Candido). Panchina: Cherillo, Lo Basso, De Blasi, Cilenti. All. Tartaglia.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE (4-4-2): Lullo, La Notte (13’ De Blasio), Bufi (82’ Guglielmi), Miano, Dicorato, Suriano (74’ Pelosi), Andriano, Paolillo, Farinola R., Saani (69’ Dembelè), Amoroso. Panchina: Rocchitelli, Petrizzelli, Farinola S., Monopoli, Soldani. All. Monopoli.

Arbitro: Ivo D’Ambrosia (Brindisi). Assistenti: Giuseppe Colapinto (Molfetta), Roberto Francesco Prigigallo (Bari).

Note: recuperi: 2′ p.t., 5′ s.t.

Espulsi: Molina (G), Pelosi (U)

Ammoniti: 19′ Miano (U).

