Bari, Radio Panetti diventa maggiorenne

BARI – Un’occasione per riflettere sull’importanza della media education nei percorsi scolastici, sia curricolari che extracurricolari. Radio Panetti diventa maggiorenne e per celebrare questo traguardo in sala consiliare a Bari si ritrovano tutti i protagonisti della radio-tv scolastica, sotto la guida dei docenti Maria Raspatelli e Antonio Curci. Diciotto anni di esperienze, voci amicizia e sorrisi, fatti di collaborazioni vecchie e nuove, e di progetti, come quelli che saranno realizzati in questo anno scolastico dalla media company del “Panetti Pitagora” con un focus speciale sul coinvolgimento della comunità scolastica italiana.

Con questa iniziativa l’Istituto rinnova il proprio impegno per un’educazione che metta al centro la partecipazione attiva degli studenti, promuovendo al tempo stesso un dialogo aperto con il tessuto culturale e sociale del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author