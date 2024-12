Incidente sulla Mottola – Noci: muore 65enne

MOTTOLA – Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto all’alba sull’arteria che collega Mottola (Taranto) a Noci (Bari). A quanto si è appreso, la vittima avrebbe perso il controllo della sua auto all’altezza di una curva, schiantarsi contro un muretto a secco. All’arrivo dei vigili del fuoco e del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author