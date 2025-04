Sinistri non incidenti: è emergenza sicurezza urbana

Alta velocità, distrazione, in particolare per l’uso di smartphone, colpi di sonno, malori, guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Queste le principali cause dei sinistri stradali. L’ultimo sulla provinciale 110 tra Lizzano e Faggiano con un bilancio pesantissimo, quattro giovanissime vittime. Una vera e propria emergenza di sicurezza urbana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author