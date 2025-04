Incidenti stradali, interviene il Sindaco Cannito: “Cordoglio e adesione alla proposta di confronto con le Autorità competenti”

Il Sindaco Cosimo Cannito, esprime il “Profondo e rispettoso cordoglio dell’Amministrazione comunale di Barletta ai familiari delle vittime degli incidenti stradali verificatisi sulle strade pugliesi nell’ultimo fine settimana”.

Prosegue Cannito: “È, ancora una volta, la dolorosa e drammatica constatazione che l’incidentalità riveste con preoccupante frequenza carattere di estrema attualità, suggerendo un coinvolgimento più energico delle Istituzioni per arginare la tragica emergenza. Condivido l’iniziativa del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, di promuovere un confronto tra Sindaci e Autorità competenti per analizzare le criticità della rete stradale, garantire il più ampio rispetto del Codice della Strada, accrescere in generale il senso di responsabilità. Impensabile continuare ad assistere alla perdita di tante vite.”

“Con spirito collaborativo – conclude il primo cittadino barlettano – propongo di affrontare il problema in termini propositivi, affinché il nostro contributo possa ideare e sperimentare soluzioni idonee alla tutela dell’incolumità collettiva, incrementando di pari passo la prevenzione. È un impegno civile inderogabile”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author